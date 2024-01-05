Украинские бойцы не дали противникам возможности отпраздновать взятие Авдеевки до Нового года и выстоят в будущем, подчеркнул глава городской военной администрации.

Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал, что враг активизировал свои действия на всех направлениях возле Авдеевки.

В то же время он уверен, что несмотря на все силы и технику, российские оккупационные войска не возьмут город "до выборов в РФ" в марте этого года, рассказал чиновник в эфире общенационального телемарафона.

"Вчера враг активизировался на всех направлениях, касающихся авдеевского отрезка. Они начали вчера штурмовать около 20 направлений. Действительно, очень-очень непростая ситуация. Эта тактика врага по окружению города - она же не началась с 10 октября (в прошлом году, - УНИАН), она началась еще весной 2022 года, примерно с мая месяца. Конечно, за этот период были разные этапы более активных фаз и менее активных фаз. Конечно, что с 10 октября 2023 года очень горячо", - сказал он.

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Глава Авдеевской МВА отметил, что главным подарком от украинских воинов стало то, что "город встретил Новый 2024 год и после этого под контролем украинской власти, чем сломали все планы Путина (российский диктатор Владимир Путин, - Ред.)".

"Не дали оккупантам возможности отпраздновать взятие Авдеевки до Нового года. Все дедлайны их ломаются с первого дня полномасштабной войны. Я уверен, что и дальше будут ломаться. Не будет у них возможности отпраздновать взятие Авдеевки к псевдовыборам в РФ (президентским, - УНИАН), несмотря на все то количество личного состава и техники, которое они бросают на штурм Авдеевки. Я уверен, что выдержим и выстоим", - подчеркнул Барабаш.

По его словам, российские войска наносят ежедневно десятки авиабомбовых ударов по Авдеевке, город становится непригодным для жизни. Уже "более полутора лет город живет, а люди в нем выживают".

"Последние несколько дней, до вчера, было условно говоря, уменьшение активности врага, Что касается активности штурмовых действий. А ведь они компенсировали это все обстрелами из ствольной и реактивной артиллерии, из минометов и танков, а также нанесением ударов авиабомбами. Чисто по городу, по громаде было нанесено: 1 января - 22 удара, 2 января - 31 удар, 3 января нанесено 19 ударов, 4 января - 17, за сегодня уже более 10 авиабомбовых ударов нанесено. Для жизни действительно это уж очень неподходящий город. Горожане в основном прячутся от обстрелов и живут в подвалах многоэтажных домов и частных домов. При этом каждый день, особенно если посмотреть за последнюю неделю, есть погибшие или раненые среди гражданских", - акцентировал Барабаш.

По его словам, несмотря на ежедневные обстрелы и осложненную опасностью логистику, в городе продолжает функционировать больница, завозятся продукты и то, что нужно для гигиены.

"По состоянию на сейчас один врач и 4 медицинские сестры остаются в городе. Насчет медпрепаратов - все есть в наличии, даже инсулин, потому что есть инсулинозависимые люди в городе. Продукты питания и гигиены завозится в основном военной администрацией и волонтерами, которые помогают. Очень сложная дорога, логистика, днем почти под постоянными обстрелами. По городу тоже очень сложное передвижение, потому что за последнюю неделю менее 40 массированных вражеских обстрелов за сутки не бывает, одиночные мы вообще уже не считаем", - подчеркнул Барабаш.

Глава Авдеевской МВА отметил, что гражданские жители, которые остались в городе, не хотят эвакуироваться. "Сегодня эвакуации не было, потому что не было желающих. По состоянию на сегодняшнее утро 1169 человек еще остается в городе", - поделился чиновник.

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Как сообщал УНИАН, 5 января в утренней сводке Генштаб ВСУ информировал, что на линии фронта произошло 59 боевых столкновений с противником. На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать попытки врага окружить город Авдеевка, стойко держат оборону и наносят российским захватчикам значительные потери. Отмечается, что Силы обороны за прошедшие сутки отразили 16 вражеских штурмов вблизи Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 16 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области.

Британская разведка, анализируя изменения на фронте, отмечает, что в Украине наземные бои на прошлой неделе по-прежнему характеризовались либо статической линией фронта, либо очень постепенным локальным продвижением российских оккупантов на ключевых участках. По данным британцев, активные бои за Авдеевку продолжаются.

Военные аналитики считают, что оккупанты уже несколько раз "переносили" дедлайн захвата Авдеевки. Ранее российским войскам была поставлена задача захватить город до 14 декабря прошлого года, потом - до 1 января 2024 года. А если попытки будут неудачными, тогда российские оккупанты будут готовы на еще один дедлайн - до 15 марта, когда будут проходить выборы президента РФ.

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