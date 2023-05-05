Эвакуация объявлена в том числе из города-спутника ЗАЭС - Энергодара, а также из Токмака, Пологов, Васильевки и других.

Гауляйтер оккупированной территории Запорожской области Евгений Балицкий объявил об эвакуации населения из ряда населенных пунктов возле линии фронта.

Как написал Балицкий в Телеграм, решение принято "для обеспечения безопасности людей", в связи с участившимися обстрелами со стороны ВСУ. В первую очередь будут эвакуировать детей с родителями, пожилых людей, инвалидов, пациентов лечебных учреждений.

Эвакуация будет касаться жителей таких населенных пунктов:

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Тимошовка;

Смирновка;

Тарасовка;

Орлянское;

Молочанск;

Куйбышево;

Пришиб;

Токмак;

Малая Белозерка;

Васильевка;

Великая Белозерка;

Днепрорудное;

Михайловка;

Каменка-Днепровская;

Энергодар;

Пологи;

Конские Раздоры;

Розовка.

Людей будут перемещать в пределах региона, подальше от линии фронта.

Это решение прокомментировал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Почти официально от окупантов. Эвакуация в Запорожье. Эвакуация (зачеркнуто) "временное перемещение". От авторов "Паники нет", - написал он в Telegram.

Перед этим Андрющенко сообщал, что оккупационные власти Запорожья отправили из Бердянска на "эвакуацию" детей 40 автобусов. При этом он отметил, что местные жители отдают детей неохотно, поэтому автобусы возвращаются пустыми.

Андрющенко напомнил, что подобное происходило в Херсонской области перед жестом "доброй воли" - отступлением оккупантов.

Ситуация на оккупированном Запорожье

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что в преддверии контрнаступления ВСУ у оккупантов в городе началась паника, они закупаются топливом. Кроме того, на оккупированном Запорожье запретили продажу крепкого алкоголя.

Также ранее была объявлена эвакуация из трех городов Запорожской области - Пологов, Токмака и Молочанска. А на оккупированной Запорожской АЭС "руководители" массово отпрашиваются у россиян в отпуска, с целью побега.

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