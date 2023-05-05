Русские бросились закупаться топливом.

Оккупанты в Мелитополе засуетились. В панике россияне заполонили АЗС и ждут контрнаступления ВСУ. Один из гауляйтеров ушел в отставку.

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров. По его данным, ближе к контрнаступлению ВСУ на временно оккупированных территориях становится интереснее.

"Очередной гауляйтер на Мелитопольщине отправился в отставку. Еще утром псевдоголова Мелитопольского района Андрей Сигута собирался поехать на Россию и поделиться впечатлениями от путешествия, а сейчас стало известно, что с должности его сняли. Вероятно, что увольнение для Сигуты было единственным вариантом, чтобы "делать ноги" из оккупации", - отметил Федоров.

По его словам, новым "руководителем" Мелитопольского района стал бывший начальник отдела коммунальной инфраструктуры департамента городского хозяйства Севастополя Сергей Коноплев.

Кроме того, Федоров сообщил, что в Мелитополе среди оккупантов царит нешуточная паника.

"Жители сообщают, об очередях оккупантов на заправках. Известно и о том, что сотрудникам КП выдали трудовые книжки. Из приказов у руснявых для подчиненных пока "выходить на работу, но в случае взрывов всем оставаться дома". Как же мы соскучились, Мелитополь! Скоро", - отметил мэр.

Оккупанты в ТОТ ждут контрнаступления ВСУ

На временно захваченных территориях Херсонской области российские военные готовят эвакуацию коллаборантов на случай контрнаступления Вооруженных сил Украины.

В то же время в Запорожской области захватчики разработали план эвакуации работников псевдоадминистрации и членов их семей к полуострову Крым. Также готовятся к вывозу работников "Росатома" с Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что предатели обсуждают необходимость уничтожать документы оккупационных органов власти перед бегством.

Русские оккупационные войска уже начали вывозить жителей временно оккупированного Мелитополя Запорожской области и Скадовска Херсонской области на территорию аннексированного Крыма.

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