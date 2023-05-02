Так называемые "руководители" оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанции массово отпрашиваются у россиян якобы в отпуска и изъявляют желание "отдохнуть" поближе к Керченскому проливу, который находится между украинским Керченским полуостровом и российским Таманским.
Предатели ищут пути для побега, поскольку понимают, что Вооруженные силы Украины уже близко, и времени осталось совсем немного, сообщает государственное предприятие "Энергоатом". "Нынешние так называемые руководители Запорожской АЭС изъявляют желание массово "отдохнуть" поближе к Керченскому проливу, отпрашиваясь у россиян якобы в отпуска. Правда, из-за критической нехватки персонала "руководителям" среднего звена согласия на это не дают", - отмечается в сообщении.
В "Энергоатоме" добавили, что ключевой коллаборант ЗАЭС Юрий Черничук с 1 мая сбежал из Энергодара во временно оккупированный Крым.
"...Предатели подыскивают себе пути для эвакуации, ведь понимают, что ВСУ уже близко, так что времени на побег осталось совсем немного. Отсюда и горячка. Но самое смешное - коллаборанты еще и пытаются найти себе "замену", подстрекая атомщиков ЗАЭС, чтобы они согласились выполнять их обязанности. То есть запроданцы, предавшие Украину..., спасая себя, пытаются сломать жизнь еще и патриотам", - подчеркнули в госпредприятии.
Ситуация на Запорожской АЭС - сегодня это стоит знать
Враг начал полностью контролировали ЗАЭС в марте прошлого года. Возле атомной электростанции не раз раздавались взрывы, возникали аварии, но противник все равно отказывался провести демилитаризацию станции.
В апреле министр энергетики Украины Герман Галущенко говорил, что ситуация по технической эксплуатации ЗАЭС ухудшается. Также сообщалось, что враги занимаются мародерством.
По мнению военного эксперта Ивана Ступака, факты мародерства свидетельствуют о том, что противники будут "драпать" с территории ЗАЭС.