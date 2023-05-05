Такие действия российские захватчики объясняют "обострением на линии боевого столкновения".

Российские оккупанты начали организацию срочной "эвакуации" населения из Пологов, Токмака и Молочанска, что на захваченной территории Запорожской области.

Как сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров со ссылкой на сообщение местных жителей, людей планируют вывезти в Бердянск.

По словам Федорова, такие свои действия российские захватчики объясняют "обострением на линии боевого столкновения".

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"Настораживает, что в очередной раз принудительно хотят эвакуировать в том числе и детей. Как их приходится потом разыскивать по всей Эрефии, мы уже видели", - отметил он.

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Как известно, среди российских оккупантов распространенной практикой является прикрытие гражданским населением во время отступления.

Кроме того, россияне незаконно вывозят украинских детей из оккупированных населенных пунктов на территорию РФ под предлогом эвакуации или оздоровления, а впоследствии не возвращают их обратно и отдают на усыновление в российские семьи.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека, предварительно речь может идти о более 19,3 тысяч депортированных Россией украинских детей. А в Европарламенте обсуждали, что количество незаконно депортированных украинских детей на территорию РФ может достигать от 16 до 300 тысяч. Такую цифру евродепутаты объяснили тем, что вывозить наших детей россияне начали еще в 2014 году.

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