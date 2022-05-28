В Генштабе отмечают, что сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов из Беларуси по объектам на территории Украины.

В приграничных с Украиной районах Гомельской области до 31 августа 2022 года Беларусь ввела временные ограничения на въезд и пребывание.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, информируя об оперативной ситуации в связи с российским вторжением.

"С целью обеспечения усиленного административно-полицейского и контрразведывательной режимов в республике Беларусь до 31 августа 2022 года вводятся временные ограничения на въезд и пребывание в приграничных с Украиной Брагинском, Лоевском и Хойникском районах Гомельской области", - сказано в сообщении.

По данным Генштаба, на Волынском и Полесском направлениях ситуация пока остается без существенных изменений.

"Определеные подразделения вооруженных сил республики Беларусь на ротационной основе продолжают выполнять задачи по охране белорусско-украинской границы, группировка усилена подразделениями бригад внутренних войск министерства внутренних дел республики", - говорится в сообщении.

В Генштабе отмечают, что сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов из Беларуси по объектам на территории Украины.

Напомним, ранее в Генштабе сообщили, что в район населенного пункта Лунинец Брестской области перемещен дивизион оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М".

По оценке украинского военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, президент РФ Путин заставляет Лукашенко ударить в направлении Луцк-Львов.

По данным Генштаба ВСУ, на Волынском и Полесском направлениях вооруженные силы Республики Беларусь усиленно ведут разведку, разворачивают дополнительные подразделения в приграничных районах Гомельской области. Угроза ракетно-авиационных ударов с территории Республики Беларусь остается.

27 мая 2022 года Белорусский оппозиционер, член Президиума координационного совета, руководитель народного антикризисного управления Павел Латушко заявил о том, что Лукашенко боится отдавать приказ о нападении на Украину.

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