Армия Беларуси не столь сильно обеспечена материально и нет опыта боевых действий.

Белорусские военные выполнят приказ диктатора Александра Лукашенко о нападении на Украину, но сейчас он боится его отдать, потому что не уверен в боеспособности белорусов.

Об этом заявил белорусский оппозиционер, член президиума координационного совета, руководитель народного антикризисного управления Павел Латушко в эфире телемарафона.

Он считает, что если Лукашенко отдаст приказ атаковать Украину, то силы специальных операций, которые насчитывают 5-6 тысяч бойцов, выполнят его. Но Латушко сомневается, что белорусский диктатор отдаст такой приказ.

"Лукашенко вряд ли готов его отдать, потому что он боится последствий. Армия не столь сильно обеспечена материально с точки зрения боеспособности, у них нет опыта ведения войны и управления войсками. Он не сможет это сделать самостоятельно", - сказал оппозиционер.

Латушко считает, что если Лукашенко не отдал такой приказ о нападении, когда было активное наступление российской армии на северные регионы Украины, то он вряд ли сделает это сейчас.

"Его задача - дестабилизировать ситуацию на границе и стягивать вооруженные силы Украины к линии государственной границы. И он эту задачу успешно выполняет и таким образом он уже наносит существенный удар Украине, потому что украинская армия вынуждена держать большие силы на северной границе", - пояснил он.

Участие Беларуси в войне против Украины

Российские войска с начала полномасштабного вторжения 24 февраля заходили в Украину, в том числе из Беларуси. В апреле ВСУ вытеснили российские войска из северных областей страны, оккупанты отошли на территорию Беларуси, откуда были передислоцированы на российскую территорию и затем снова на украинскую территорию.

С территории Беларуси РФ периодически запускает по украинским объектам ракеты.

По оценке украинского военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, президент РФ Путин заставляет Лукашенко ударить в направлении Луцк-Львов.

Начальник Генштаба ВС Беларуси Виктор Гулевич 10 мая объявил о развертывании группировки сил специальных операций на границе с Украиной.

По данным Генштаба ВСУ, на Волынском и Полесском направлениях вооруженные силы Республики Беларусь усиленно ведут разведку, разворачиваются дополнительные подразделения в приграничных районах Гомельской области. Угроза ракетно-авиационных ударов с территории Республики Беларусь остается.

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