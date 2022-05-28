Сохраняется угроза нанесения ударов по объектам инфраструктуры и подразделениям Сил обороны с территории Беларуси.

В район населенного пункта Лунинец Брестской области перемещен дивизион оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М".

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в Facebook в оперативной информации относительно российского вторжения по состоянию на 06:00 28 мая.

"В район населенного пункта Лунинец Брестской области перемещен дивизион ОТРК "Искандер-М". Сохраняется угроза нанесения ударов по объектам инфраструктуры и подразделениям Сил обороны с территории Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

На Волынском и Полесском направлениях определены подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по усилению охраны белорусско-украинской границы. Указанная группировка усилена маневровыми группами радиоэлектронной борьбы, действующими вдоль государственной границы Украины. Продолжается подготовка офицеров запаса для нужд комплектования подразделений военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны в учебных заведениях Республики Беларусь.

Ранее сообщалось, по оценке украинского военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, президент РФ Путин заставляет Лукашенко ударить в направлении Луцк-Львов.

Начальник Генштаба ВС Беларуси Виктор Гулевич 10 мая объявил о развертывании группировки сил специальных операций на границе с Украиной.

По данным Генштаба ВСУ, на Волынском и Полесском направлениях вооруженные силы Республики Беларусь усиленно ведут разведку, разворачиваются дополнительные подразделения в приграничных районах Гомельской области. Угроза ракетно-авиационных ударов с территории Республики Беларусь остается.

27 мая 2022 года белорусский оппозиционер, член президиума координационного совета, руководитель народного антикризисного управления Павел Латушко заявил о том, что Лукашенко боится отдавать приказ о нападении на Украину.

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