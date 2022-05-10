Однако этот план российского диктатора с большой вероятностью провалится, уверен эксперт.

Во время встречи российский диктатор Владимир Путин будет принуждать непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко вступить в войну с Украиной, но этот план вряд ли будет реализован.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в интервью РБК-Украина.

"Как я понимаю, скоро снова будет встреча Путина и Лукашенко. Но после 9 мая. Думаю, что Путин снова будет пытаться заставить Лукашенко, чтобы белорусская армия ударила в направлении Луцк - Львов", - сказал он.

Однако Жданов скептически оценивает такой сценарий. Эксперт напомнил, что Лукашенко фактически открестился от участия в этой войне еще тогда, когда Путин был на вершине Олимпа - когда война только начиналась.

"А сегодня он тем более не вмешается, я считаю. Но Путин будет давить на него очень сильно", - добавил Жданов.

Ранее Жданов сообщал, что российский диктатор Путин отстранил от руководства войной в Украине начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова, новый руководитель может приказать уйти в атаки на ВСУ из последних сил.

Он также поделился информацией, что Герасимова якобы отстранили за невыполнение поставленных задач в "спецоперации". Сейчас в РФ, по его данным, пока не наблюдается формирование третьей волны резерва.

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