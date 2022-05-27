Виктор Хренин ожидает, что таким образом число защитников государства увеличится в разы.

Александр Лукашенко поручил создать "народное ополчение" Беларуси. Белорусские власти хотят показать "врагам", "что не надо сунуться".

Об этом заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

"На вчерашнем совещании в рамках корректирования вопросов развития вооруженных сил главнокомандующим (Александром Лукашенко – УНИАН) поставлена задача, в том числе, создать у нас в стране и "народное ополчение"…. Самое главное – что у нас есть для этого и люди, и вооружение", - заявил Хренин.

По его словам, теперь "количество защитников нашей родины увеличится в разы".

"Нам необходимо еще с губернаторами обсудить эти вопросы, определить законодательно. И мы прекрасно понимаем, что количество защитников нашей родины увеличится в разы. Для нас это очень важно, тем более в нынешней обстановке, чтобы мы могли мирно … и показывать, что не надо сунуться, потому что ответ будет адекватный, если кто-то придет на нашу землю", - подытожил глава Минобороны Беларуси.

Как ранее сообщал УНИАН, начальник Генштаба ВС Беларуси Виктор Гулевич 10 мая объявил о развертывании группировки сил специальных операций на границе с Украиной.

26 мая Александр Лукашенко заявил о необходимости создать Южное оперативное командование. Он испугался военного давления НАТО через Польшу, Литву и Латвию, а также войны в Украине.

При этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что нападение на Украину станет для "последнего диктатора" Европы Александра Лукашенко самоубийством.

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