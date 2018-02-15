Вчера боевики били из тяжелых минометов на всех направлениях: у ВСУ есть раненые

Вчера боевики осуществили 14 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины.

За прошедшие сутки российско-оккупационные группировки продолжали осуществлять обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины, в том числе и из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, особенно активно агрессор действовал в темное время суток.

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В частности, на Луганском направлении противник применил 120-мм минометы по нашим позициям неподалеку Троицкого и Лозового. Из гранатометов различных типов и стрелкового оружия, включительно с крупнокалиберными пулеметами, незаконные вооруженные формирования обстреливали защитников Майского и Майорска.

На Донецком направлении эпицентром напряжения стали пригороды Авдеевки, где враг вел огонь по украинским защитникам из 82-мм минометов гранатометов и пулеметов. «В этом же районе оккупанты неоднократно стреляли из минометов калибра 120-мм и 82-мм и пехотного вооружения по защитникам шахты Бутовка. Кроме того, тяжелые минометы враг задействовал вблизи Водяного на Приазовье и возле Новотроицкого. При этом захватчики сопровождали эти обстрелы из гранатометов различных типов и стрелкового оружия. Возле Красногоровки противник вел огонь из вооружения БМП и целого арсенала стрелкового оружия», – говорится в сообщении.

В общем, за прошедшие сутки, по всей линии столкновения, боевики осуществили 14 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. «В результате вражеского огня четверо украинских защитников получили ранения. Они все были оперативно эвакуированы в мобильные госпитали. Военные врачи характеризуют состояние здоровья каждого воина как удовлетворительное», – сообщили в штабе.