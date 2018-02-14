За сутки в зоне АТО трое украинских бойцов получили ранения
20:21, 14 февраля 2018Война
551
На Луганском направлении оккупанты применили 120-мм минометы вблизи Троицкого.
Боевики на Донбассе осуществили 5 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины \ фото УНИАН
С начала суток представители незаконных вооруженных формирований в районе проведения антитеррористической операции на Донбассе осуществили 5 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, в результате чего трое украинских военных получили ранения.
Читайте такжеВо время обстрела в зоне АТО погиб боец Дмитрий Сысков (видео)Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.
На Луганском направлении оккупанты применили 120-мм минометы вблизи Троицкого и выпустили в этом районе четыре мины, а из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли позиции сил АТО возле Травневого.
На Донецком направлении боевики неподалеку от Красногоровки, Новотроицкого и Каменки обстреляли позиции сил АТО из гранатометов разных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а вблизи Красногоровки также стреляли из вооружения БМП.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter