За сутки в зоне АТО трое украинских бойцов получили ранения

20:21, 14 февраля 2018
Война
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фото УНИАН

Читайте такжеВо время обстрела в зоне АТО погиб боец Дмитрий Сысков (видео)Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

На Луганском направлении оккупанты применили 120-мм минометы вблизи Троицкого и выпустили в этом районе четыре мины, а из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли позиции сил АТО возле Травневого.

На Донецком направлении боевики неподалеку от Красногоровки, Новотроицкого и Каменки обстреляли позиции сил АТО из гранатометов разных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а вблизи Красногоровки также стреляли из вооружения БМП.

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Теги: #АТО#обстрел#раненые