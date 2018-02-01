Журналисты рассказали, как в "ЛНР" зарабатывают миллионы долларов на рабском труде заключенных

По оценкам правозащитников: за год заключенные колоний, подконтрольных боевикам "ЛНР", производят продукцию на $3,5 млн.

На территории, оккупированной боевиками «ЛНР», функционирует целая индустрия по эксплуатации рабского труда заключенных в тюрьмах и колониях. У каждого третьего заключенного истек срок, однако местная «власть» не выпускает их, поскольку они приносят террористам ощутимую финансовую выгоду.

Читайте такжеВ ИС рассказали, как боевики скрывают от миссии ОБСЕ свои нарушения "Минска"Об этом говорится в материале еженедельника «Новое время». Отмечается, что согласно отчету Восточной правозащитной группы, на оккупированной территории Луганской области в тюрьмах и колониях сейчас находятся около 5 тысяч человек.

Для эксплуатации их труда в «ЛНР» создали структуру под названием «Государственное унитарное предприятие исправительных колоний»: в него вошли все девять колоний Луганской области, оказавшихся под контролем террористов.

Данное «предприятие» силами заключенных производит множество различных товаров – от мебели до шлакоблоков. Расходы небольшие — зарплаты заключенным платить не нужно, только кормить. Кто не хочет подчиняться, подвергается насилию.

Глава Восточной правозащитной группы Павел Лисянский называет всю эту “систему” сетью трудовых лагерей. По его мнению, дело поставлено на широкую ногу: за год зэки в колониях производят продукцию на $ 3,5 млн.

Данную информацию подтвердил 38-летний Теймураз Нихотин, который недавно вырвался из колонии, оказавшейся под контролем «ЛНР». Его срок начался еще до войны, и вместе с самой колонией он оказался под властью боевиков. По законам Украины его должны были выпустить более года назад, но администрация колонии силой удерживала Нихотина в заключении. Бывший заключенный рассказал, что почти всех в колонии заставляют работать и зарабатывают на них огромные деньги.

Заключенный Виталий, находящийся сейчас в колонии №19 на оккупированной территории Луганщины, по телефону рассказал журналистам, что отсидел свой срок еще два года назад. Но его до сих пор не отпускают.

Заключенные, производят в колониях различную продукцию: комплекты шахтного арочного крепления, хомуты для соединения арочной крепи, тротуарную плитку и бордюры, гвозди, сетку-рабицу, детские площадки.

Все это, по словам луганского заключенного и правозащитников, “администрация” колоний реализует на ярмарках. А часть поставляет на заказ так называемым властям оккупированных районов Луганской области. Труд заключенных эксплуатируют и за пределами исправительных колоний: они монтируют или разбирают здания, их используют на земляных работах. Те же руки фасуют продукцию некоторых предприятий, что-то грузят, убирают территории, чистят лесополосы. Заключенные даже работают на самопальных шахтах-копанках и в карьерах.

Отмечается, что в довоенные времена многие колонии также использовали труд заключенных, однако невольным рабочим все же платили, и все происходило по закону. Кроме того, никого не заставляли “задерживаться” в колонии на годы.

Рабский труд заключенных используют не только в «ЛНР», но и в «ДНР». По мнению правозащитника Лисянского, подобное стало возможным из-за того, что украинские власти не смогли вывезти из зоны АТО колонии. На свободную землю удалось эвакуировать лишь одну женскую зону.

Правозащитник объясняет: вопрос о заключенных официальный Киев периодически поднимает на переговорах в Минске. Но противоположная сторона на уступки не идет и выпускать узников, как и переводить на запад целые колонии, не спешит.

Ранее сообщалось, что В Луганской области Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении по участию в деятельности террористической организации девяти главарям так называемого «управления исполнения наказаний МВД ЛНР». По словам одного из бывших заключенных, террористы "ЛНР" используют осужденных как "пушечное мясо".

Подробнее о системе эксплуатации рабского труда заключенных на оккупированных территориях Донбасса читайте в новом выпуске журнала «Новое время» (№4, 1 февраля 2018).