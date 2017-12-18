Ситуация в АТО обострилась: погибли трое украинских бойцов

За прошедшие сутки боевики 14 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, вследствие чего погибли трое украинских военных. Об этом сообщил штаб АТО на странице в Facebook.

"За минувшие сутки, российско-террористические войска 14 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. В половине случаев украинские военнослужащие подавляли огневую активность оккупантов. К сожалению, в результате вражеских обстрелов трое украинских военнослужащих погибли", – говорится в сообщении.

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Эпицентром напряженности на Луганском направлении оставалась Светлодарская дуга, где неприятель из тяжелой артиллерии калибра 152-мм, минометов, гранатометов и пулеметов вел огонь по украинским позициям возле Луганского. В этом же районе, из 120-мм минометов, незаконные вооруженные формирования (НВФ) обстреливали защитников Зайцевого и Майского.

В то же время на Донецком направлении горячее всего было в Приазовье, где боевики из 120-мм минометов обстреливали укрепления ВСУ вблизи Лебединского и Павлополя. Во второй половине суток неприятель также нарушал перемирие, ведя огонь из вооружения БМП у Гнутово. На других участках украинской обороны неспокойно было возле Каменки, где боевики использовали весь спектр пехотного вооружения.

Как сообщал УНИАН, вчера на Светлодарской дуге боевики применяли тяжелые минометы.