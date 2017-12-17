Ситуация в зоне АТО: боевики применили тяжелые минометы на Светлодарской дуге

На разных участках линии разграничения российско-оккупационные войска продолжают нарушать режим тишины, применяя оружие, запрещенное Минскими договоренностями.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

«На Луганском направлении эпицентром напряженности стала Светлодарская дуга. Здесь из тяжелых минометов калибра 120 мм враг вел огонь вблизи Луганского, Лозового и Новолуганского. Всего в этом районе противник выпустил по оборонным укреплениям Вооруженных сил Украины почти 70 боеприпасов», - говорится в сообщении.

По данным штаба, на Донецком направлении из 82-миллиметровых минометов и пехотного вооружения оккупанты обстреляли защитников Лебединского, а из гранатометов различных видов захватчики вели огонь в пригороде Авдеевки.

Отмечается, что на других ключевых участках обороны в течение дня было относительно спокойно.

«В целом, с полуночи, российско-террористические войска осуществили 6 обстрелов позиций сил АТО. В ответ украинские военнослужащие дважды подавляли огневую активность агрессора», - добавили в штабе.