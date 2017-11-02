У СБУ есть видеодоказательства участия наемников Вагнера в захвате Луганского аэропорта

СБУ имеет видеодоказательства участия частной военной компании Вагнера в захвате Луганского аэропорта в 2014 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции начальник аппарата председателя СБУ Игорь Гуськов.

Читайте также"Борт завалили": СБУ опубликовала записи разговоров главарей российских наемников на Донбассе (аудио)

"На сегодняшний день у нас есть видео участия наемников Вагнера в боях под Луганском, в захвате Луганского аэропорта. Мы это видео на сегодняшний день заканчиваем анализировать. И в ближайшее время мы покажем", - заявил Гуськов.

Как ранее сообщала СБУ, наемники российской частной военной компании Вагнера участвовали в уничтожении украинского военного самолета Ил-76 в Луганске, штурмах Луганского аэропорта и города Дебальцево в 2014 году.