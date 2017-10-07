Грицак озвучил операции и потери наемников "группы Вагнера" на Донбассе

Наемники российской частной военной компании Вагнера участвовали в уничтожении украинского военного самолета Ил-76 в Луганске, штурмах Луганского аэропорта и города Дебальцево в 2014 году.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель СБУ Василий Грицак сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

"Чем занималась "группа Вагнера" с начала ее пребывания на востоке нашего государства? Ключевые из них (операций) - это сбитие Ил-76 с нашими десантниками на борту. Тогда погибли 49 военных Вооруженных сил Украины. В их активе - участие в штурмах аэропорта в Луганске, штурмах Дебальцево и других мирных населенных пунктов", - заявил он.

"В уничтожении Ил-76 и штурме аэропорта в Луганске принимали участие 72 боевика "ЧВК Вагнера", из них потеряно "двухсотыми" (убитыми - УНИАН) 15 человек, знаем каждого", - добавил Грицак.

"Штурм города Дебальцево, Санжаровка - 205 боевиков Вагнера принимали в них участие. Потери - 21 человек, знаем каждого", - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня Грицак заявил, что СБУ установила причастность российской частной военной компании Вагнера к вооруженному конфликту на Донбассе и в Сирии.

По его словам, на сегодняшний день СБУ установила 1587 человек - членов ЧВК Вагнера, всего их около 5 тысяч человек. Эти наемники участвуют в боевых действиях на Донбассе и Сирии. Тренировочная база этой российской частной военной компании расположена в Краснодарском крае РФ.

По словам Грицака, "этот проект российских спецслужб позволяет кремлевским политикам уверенно говорить на публику и международному сообществу фразы: "Их (российских военных - УНИАН) там нет" или "Мы их туда не посылали".