Как проходят "постовые будни" защитников Авдеевки и Широкино (фоторепортаж)

13:22, 26 сентября 2017
Война
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Фонд "Вернись живым" показал жизнь бойцов АТО в Авдеевке.

''Быт'' - обустройство укрытия
"Быт" - обустройство укрытия /  © Фонд "Повернись живим"
''Промзона''
"Промзона" /  © Фонд "Повернись живим"
Сгоревший во время обстрела автомобиль УАЗ. Сейчас он стал частью мемориала, посвященного погибшим защитникам Авдеевки
Сгоревший во время обстрела автомобиль УАЗ. Сейчас он стал частью мемориала, посвященного погибшим защитникам Авдеевки /  © Фонд "Повернись живим"
Авдеевская больница, среди военных известная как ''стабилка''
Авдеевская больница, среди военных известная как "стабилка" /  © Фонд "Повернись живим"
Кухня на одной из позиций 72-й ОмБР
Кухня на одной из позиций 72-й ОмБР /  © Фонд "Повернись живим"
Бойцы 72-й ОмБР в ожидании выезда на задание
Бойцы 72-й ОмБР в ожидании выезда на задание /  © Фонд "Повернись живим"
Обезвреживание вражеских снарядов после обстрела
Обезвреживание вражеских снарядов после обстрела /  © Фонд "Повернись живим"
Укрепления из ящиков от БК
Укрепления из ящиков от БК /  © Фонд "Повернись живим"

В начале года город Авдеевка Донецкой области был в топе лент новостей, оказавшись на грани гуманитарного кризиса. Как выглядят сегодня окраины города, граничащего с оккупированным Донецком, и как проходят "постовые будни" его защитников, показал Фонд "Вернись живым".

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Также волонтеры "Вернись живым" показали жизнь в Широкино после 3,5 лет ожесточенных боев.

РПГ
РПГ /  © Фонд "Повернись живим"
Боец 59-й бригады осматривает привезенний волонтерский тепловизор
Боец 59-й бригады осматривает привезенний волонтерский тепловизор /  © Фонд "Повернись живим"
Разрушенный дом на въезде в город
Разрушенный дом на въезде в город /  © Фонд "Повернись живим"
Кафе ''Ласточка''
Кафе "Ласточка"  /  © Фонд "Повернись живим"
Заброшенный дачный домик
Заброшенный дачный домик /  © Фонд "Повернись живим"
Боец 59-й бригады идет на позиции
Боец 59-й бригады идет на позиции /  © Фонд "Повернись живим"
Защитник Широкино на посту
Защитник Широкино на посту /  © Фонд "Повернись живим"
Флажок на одной из позиций в Широкино
Флажок на одной из позиций в Широкино /  © Фонд "Повернись живим"
Указательный знак на въезде к Широкино
Указательный знак на въезде к Широкино /  © Фонд "Повернись живим"

Как ранее сообщали волонтеры фонда, количество и интенсивность обстрелов в зоне АТО по сравнению с началом месяца увеличилось почти втрое.

По их словам, самыми горячими точками на линии разграничения остаются Широкино, Павлополь, Водяное и Марьинка на приморском направлении, Авдеевская промзона, шахта "Бутовка", окрестности Светлодарской дуги вблизи Донецка, Крымское и Новоалександровка на Луганщине.

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Теги: #фоторепортаж#Авдеевская промзона#фонд Повернись живим#защитники Авдеевки