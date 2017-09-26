Как проходят "постовые будни" защитников Авдеевки и Широкино (фоторепортаж)

В начале года город Авдеевка Донецкой области был в топе лент новостей, оказавшись на грани гуманитарного кризиса. Как выглядят сегодня окраины города, граничащего с оккупированным Донецком, и как проходят "постовые будни" его защитников, показал Фонд "Вернись живым".

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Также волонтеры "Вернись живым" показали жизнь в Широкино после 3,5 лет ожесточенных боев.

Как ранее сообщали волонтеры фонда, количество и интенсивность обстрелов в зоне АТО по сравнению с началом месяца увеличилось почти втрое.

По их словам, самыми горячими точками на линии разграничения остаются Широкино, Павлополь, Водяное и Марьинка на приморском направлении, Авдеевская промзона, шахта "Бутовка", окрестности Светлодарской дуги вблизи Донецка, Крымское и Новоалександровка на Луганщине.