Волонтеры озвучили потери ВСУ на Донбассе с начала сентября

Количество и интенсивность обстрелов в зоне АТО по сравнению с началом месяца увеличилось почти втрое, и минувшие выходные не прошли без потерь.

Об этом сообщают волонтеры Фонда "Вернись живым" на своей странице в Facebook.

По их словам, самыми горячими точками на линии разграничения остаются Широкино, Павлополь, Водяное и Марьинка на приморском направлении, Авдеевская промзона, шахта "Бутовка", окрестности Светлодарской дуги вблизи Донецка, Крымское и Новоалександровка на Луганщине.

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"Пока дипломаты обсуждают возможность введения миротворцев, террористы очень немирно стреляют по нашим позициям из гранатометов, минометов и пулеметов, не говоря уже о стрелковом оружии, постоянной работе снайперов и диверсионных групп", - констатируют они.

Волонтеры отмечают, что несмотря на уменьшение интенсивности использования тяжелого вооружения (в сравнении с летними месяцами), от стрелкового оружия противников есть потери в ВСУ.

"От пуль из стрелкового оружия от начала сентября погибло уже двое наших бойцов (7 сентября в районе Авдеевки, 23 сентября в районе Новоалександровки). Пока война будет продолжаться, она так или иначе будет забирать жизни и здоровья, будет съедать ресурсы, сеять потери. И несмотря на попытки остановить ее дипломатическим путем, основным аргументом в переговорах с противником останется боеспособная пехота", - отмечают в "Вернись живым".