В зоне АТО боевики за сутки 30 раз обстреляли военных, используя тяжелое вооружение

В зоне АТО продолжает сохраняться напряженная ситуация. Так в конце минувших суток российско-оккупационные войска усилили обстрелы позиций сил АТО, используя при этом тяжелое вооружение. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

В частности вечером, на Мариупольском направлении враг дважды бил из минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов и вооружения БТР по украинских опорных пунктах в Водяном. А около 23:00 к обстрелу присоединилась и 122 миллиметровая артиллерия противника. Почти в это же время боевики применяли артиллерию калибра 122 миллиметра и в районе Лебединского. Кроме того этой ночью стрелковое оружие противника работало вблизи Широкино и Павлополя.

Читайте такжеУкраинские военные продвинулись вперед на Светлодарской дуге - волонтер

"На Донецком направлении эпицентром огневого противостояния и дальше остается Авдеевка. С 18:00 и до полуночи, с нескольких направлений, бандиты 6 раз били из гранатометов и стрелкового оружия по южным окрестностям города. В ответ силы АТО также открывали плотный огонь", - пояснили в ведомстве.

На Луганском направлении под минометный огонь противника попали опорные пункты в Крымском, Троицком и Катериновке. А из гранатометов преступники били по Новоалександровке и Новозвановке.

"Стоит добавить, что очередным фактом эскалации конфликта со стороны боевиков стал вчерашний обстрел домов мирных жителей Водяного. Здесь, около 22:00, оккупанты выпустили не менее 6 мин калибра 120 миллиметров", - сказано в сообщении.

В целом, за прошедшие сутки, незаконные вооруженные формирования 30 раз нарушили перемирие. Дважды применяли артиллерию калибра 122 миллиметра, 7 раз - минометы. Силы АТО 18 раз, быстрым и точным огнем в ответ, прекращали обстрелы противника. В результате боевых действий потерь среди украинских военных нет.

Как сообщал УНИАН, в зоне АТО боевики используют запрещенное оружие.