Боевики обстреляли окрестности Водяного из РСЗО и взорвали боеприпасы у Старомихайловки – СЦКК
Взорвав боеприпасы, боевики хотели сымитировать обстрел со стороны Вооруженных сил Украины.
Сегодня около 08.00 боевики обстреляли окрестности поселка Водяное вблизи Мариуполя из запрещенных Минскими договоренностями четырехствольных реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом сообщает Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).
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Как говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook, пусковую установку этого оружия боевики сделали более мобильной, смонтировав ее в кузове грузовика «КамАЗ». По информации украинской стороны СЦКК, пострадавших среди местных жителей нет.
Почти в то же время, в 08.15, боевики подорвали инженерные боеприпасы вблизи населенного пункта Старомихайловка, чтобы таким образом сымитировать обстрел со стороны ВСУ.
Напомним, ранее украинская сторона СЦКК предостерегала, что именно в эти дни, накануне очередного заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске, НВФ ОРДЛО прибегнут к подобным провокациям с целью дискредитации Вооруженных сил Украины.
«Обстрелы мирных населенных пунктов из запрещенного оружия и попытки обвинить в этом ВСУ свидетельствуют о заинтересованности руководства ОРДО и ОРЛО в дальнейшем обострении конфликта, демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей», - отмечается в сообщении.
Как сообщал УНИАН, заседание Трехсторонней контактной группы в Минске запланировано на 2 августа.