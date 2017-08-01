Боевики обстреляли окрестности Водяного из РСЗО и взорвали боеприпасы у Старомихайловки – СЦКК

Сегодня около 08.00 боевики обстреляли окрестности поселка Водяное вблизи Мариуполя из запрещенных Минскими договоренностями четырехствольных реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом сообщает Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

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Как говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook, пусковую установку этого оружия боевики сделали более мобильной, смонтировав ее в кузове грузовика «КамАЗ». По информации украинской стороны СЦКК, пострадавших среди местных жителей нет.

Почти в то же время, в 08.15, боевики подорвали инженерные боеприпасы вблизи населенного пункта Старомихайловка, чтобы таким образом сымитировать обстрел со стороны ВСУ.

Напомним, ранее украинская сторона СЦКК предостерегала, что именно в эти дни, накануне очередного заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске, НВФ ОРДЛО прибегнут к подобным провокациям с целью дискредитации Вооруженных сил Украины.

«Обстрелы мирных населенных пунктов из запрещенного оружия и попытки обвинить в этом ВСУ свидетельствуют о заинтересованности руководства ОРДО и ОРЛО в дальнейшем обострении конфликта, демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, заседание Трехсторонней контактной группы в Минске запланировано на 2 августа.