Под Водяным боевики обстреляли украинских военных из тяжелой артиллерии

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

В частности, на Мариупольском направлении произошло 20 обстрелов.

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В районах Марьинки и Старогнатовки противник вел огонь из пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия. В направлениях Павлополя и Павловки обстрелы продолжались из минометов калибра 82 мм. Из минометов обоих калибров, противотанковых ракетных комплексов Вооруженные силы Украины были обстреляны неподалёку от Широкино.

«На Донецком направлении оккупанты 10 раз нарушали «режим тишины». В сторону украинских подразделений вблизи Луганского враг использовал огонь из вооружения БМП, по Водяному – из артиллерии 152 калибра, а в Авдеевке, шахте Бутовка и Зайцево оккупанты применили минометы калибра 82 мм, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие», - говорится в сообщении.

По данным штаба, на Луганском направлении зафиксировано четыре вооруженных провокации. В частности, в районе Крымского с использованием стрелкового оружия, в Троицком – минометов калибров 82 и 120 мм, гранатометов и пулеметов, а в Калиново-Попасном боевики применяли против сил АТО ствольную артиллерию 122 калибра.