В штабе АТО рассказали подробности ожесточенного боя в Авдеевской промзоне

Об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Лысенко отметил, что на Донецком направлении, в Авдеевской промзоне вчера боевики осуществили чрезвычайно мощный и продолжительный обстрел из тяжелого вооружения.

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«Он длился непрерывно почти четыре часа. По нашим позициям было выпущено не менее 130 минометных мин и артиллерийских снарядов. Украинские войска сразу же открыли огонь в ответ», - проинформировал Лысенко.

Напомним, в Авдеевке Донецкой области произошел сильный обстрел, который начался около 23.00 28 октября.

Как сообщали местные жители и волонтеры, которые находятся на позициях возле населенных пунктов, и жители оккупированного Донецка и Макеевки, под сильным артиллерийским огнем оказались Авдеевка, Еленовка, поселок Трудовское и район Донецкого аэропорта.

Обстрел велся со стороны Ясиноватой, Яковлевки и Макеевки, которые не подконтрольны Украине, рассказали очевидцы. По словам местных жителей, этот обстрел сильнейший за последнее время.

Ранее Лысенко сообщил, что за минувшие сутки в результате боевых действий 1 украинский военнослужащий погиб, 7 – получили ранения.