В ОБСЕ рассказали о местах наивысшей концентрации насилия на Донбассе

В ОБСЕ заявляют, что на Донбассе самый высокий уровень насилия наблюдается в направлениях Авдеевки, Ясиноватой и в направлении Донецкого аэропорта. Об этом во время брифинга заявил п первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

Об этом сообщается на официальной странице ОБСЕ в Украине в Twitter.

«Авдеевка, Ясиноватая, Донецкий аэропорт – это места с наибольшим фокусом насилия. В минувшие выходные насилие распространилось в направлении Горловки и Светлодарсько-Дебальцевой дороги»,- сказал Хуг.

При этом он отметил, что на Донбассе на прошлой неделе фиксировались нарушения режима прекращения огня сотни раз. В частности, обстрелы из систем залпового огня в Широкиному.

Кроме того, что касается разведения сил, то, по словам Хуга – это возможно.

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«Объединенный центр по контролю и координации может координировать разведения сил в восточной части Украины. Теперь это просто сделать это», - сказал Хуг, добавив, что «Если бы ОЦКК больше координировал действия по разминированию и обезвреживанию мин, возможно, некоторые травмы, которые зафиксировала СММ ОБСЕ на этой неделе, можно было избежать».

Напомним, первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявляет, что СММ ОБСЕ не отвечает за координацию разведения войск на Донбассе и ее наблюдатели не обязаны присутствовать на участках разведение круглосуточно.

«Я слышал заявления, и все они безосновательны, где утверждалось, что СММ ОБСЕ отвечает за координацию процесса разведения. Мы не отвечаем за этот процесс, именно стороны должны координировать это между собой при содействии Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии разграничения на Донбассе», - заявил он.