В миссии ОБСЕ заявили, что они не отвечают за координацию разведения войск на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

«Я слышал заявления, и все они беспочвенны, где утверждалось, что СММ ОБСЕ отвечает за координацию процесса разведения. Мы не отвечаем за этот процесс, именно стороны должны координировать это между собой при содействии Совместного центра контроля и координации прекращении огня и стабилизации линии разграничения на Донбассе», - заявил он.

«Мы слышали заявления о том, что наблюдатели СММ ОБСЕ должны присутствовать на местах на участках разведения круглосуточно. Опять же - это недостоверная информация. Мы действительно присутствуем во всех районах, по меньшей мере, 10 часов в день 7 дней в неделю, остальное время, как это предусмотрено Рамочным решением, - мы осуществляем дистанционное наблюдение с использованием различных технических средств, которые доступны для нас», - добавил Хуг.

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Как сообщал УНИАН, 21 сентября в Минске было подписано Рамочное решение Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе о разведении сил и средств на линии разграничения. Документом предусмотрено разведение сил и средств в Золотом, Петровском и Станице Луганской.

1 октября разведение сил произошло в Золотом, 7 октября - в Петровском. На 9 октября был запланирован отвод сил вблизи Станицы Луганской, однако из-за обстрелов со стороны российско-террористических войск Вооруженные силы Украины перенесли сроки отвода сил вблизи Станицы Луганской.