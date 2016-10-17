Миссия ОБСЕ вернулась на участок разведения сил в Золотом

Об этом сообщил заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг в эфире «112 Украина».

По его словам, вчера наблюдатели миссии зафиксировали перестрелку в районах, подконтрольных как ВСУ, так и боевикам. «Наблюдатели услышали звук, который, по их оценкам, был следствием попадания пуль из крупнокалиберного пулемета в бетонное сооружение наблюдательного пункта. Члены патруля после этого вернулись к своим авто и покинули это место», - сказал Хуг.

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По его словам, наблюдатели СММ ОБСЕ находились в этом районе вместе с представителями Совместного центра по контролю и координации, которые были вынуждены укрыться за наблюдательным пунктом.

«Патрули уже опять вернулись на участок разведения в Золотом, и они будут оставаться там до тех пор, пока ситуация с безопасностью позволит им это делать», - сказал Хуг.