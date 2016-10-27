Миссия ОБСЕ за день зафиксировала 193 взрыва в Донецкой области
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявляет, что в течение 24 октября зафиксировала 193 взрыва в Донецкой области.
Об этом говорится в отчете миссии за 25 октября, опубликованном на сайте ОБСЕ в среду, 26 октября.
"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия отметила, что количество случаев нарушения режима прекращения огня, включая 193 взрыва, незначительно снизилось по сравнению с 231 взрывом за предыдущий отчетный период. Насилие было сосредоточено в районе Авдеевки-Ясиноватой, где было зарегистрировано свыше 160 взрывов", - говорится в отчете.
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Также сказано, что в Луганской области СММ отметила относительное уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, включая два взрыва относительно 11 взрывов, зарегистрированных 24 октября.
Кроме того, отмечается, что СММ осуществляла мониторинг и содействовала проведению ремонтных работ на объектах жизнеобеспечения.
"Недалеко от подконтрольного правительству села Ореховое (57 км к северо-западу от Луганска) и подконтрольного «ЛНР» поселка Донецкий (49 км к западу от Луганска) члены миссии наблюдали за проведением ремонта железнодорожных путей. Они видели железнодорожный состав из двух локомотивов и 39 вагонов (груженых щебнем, древесным материалом и пр.), который двигался из подконтрольных правительству районов в направлении подконтрольного «ЛНР» Донецкого", - утверждают наблюдатели.