Миссия ОБСЕ за день зафиксировала 193 взрыва в Донецкой области

Об этом говорится в отчете миссии за 25 октября, опубликованном на сайте ОБСЕ в среду, 26 октября.

"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия отметила, что количество случаев нарушения режима прекращения огня, включая 193 взрыва, незначительно снизилось по сравнению с 231 взрывом за предыдущий отчетный период. Насилие было сосредоточено в районе Авдеевки-Ясиноватой, где было зарегистрировано свыше 160 взрывов", - говорится в отчете.

Читайте такжеСММ ОБСЕ вновь заявляет об ограниченном доступе к участкам разведения сил

Также сказано, что в Луганской области СММ отметила относительное уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, включая два взрыва относительно 11 взрывов, зарегистрированных 24 октября.

Кроме того, отмечается, что СММ осуществляла мониторинг и содействовала проведению ремонтных работ на объектах жизнеобеспечения.

"Недалеко от подконтрольного правительству села Ореховое (57 км к северо-западу от Луганска) и подконтрольного «ЛНР» поселка Донецкий (49 км к западу от Луганска) члены миссии наблюдали за проведением ремонта железнодорожных путей. Они видели железнодорожный состав из двух локомотивов и 39 вагонов (груженых щебнем, древесным материалом и пр.), который двигался из подконтрольных правительству районов в направлении подконтрольного «ЛНР» Донецкого", - утверждают наблюдатели.