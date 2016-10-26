За минувшие сутки боевики 34 раза обстреляли позиции ВСУ, "горячее" всего было под Мариуполем

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

На Мариупольском направлении произошло 24 случая нарушения режима прекращения огня. Пулеметы крупного калибра, гранатометы, стрелковое оружие боевики задействовали в районах Старогнатовки, Лебединского и Павлополя, а в Водяном, Красногоровке, Гнутовому и Тарамчуке обстрелы продолжались из минометов калибра 82мм. По укреплениям Вооруженных Сил Украины в Широкином противник вел огонь из минометов калибра 120мм, а в Марьинке кроме минометов, были задействованы вражеские снайперы, пулеметы, гранатометы, стрелковое оружие.

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На Луганском направлении зафиксировано 5 провокаций против сил АТО. В направлении Станицы Луганской и Новоалександровки оккупанты открыли огонь из гранатометов и стрелкового оружия, а по позициям вблизи Богуславского – из ствольной артиллерии калибра 122мм.

На Донецком направлении обстрелы продолжаются в Авдеевке. За указанный период российско-оккупационные войска против защитников Украины 5 раз использовали различное оружие, в частности минометы обоих калибров, гранатометы различных систем и пулеметы.