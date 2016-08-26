Контактная группа в Минске заявила о необходимости прекращения огня с 1 сентября - пресс-секретарь Кучмы
Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе заявила о необходимости полного и бессрочного прекращения огня с 1 сентября, когда начнется новый учебный год.
Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь представителя Украины на переговорах в Минске Леонида Кучмы Дарка Олифер.
"Трехсторонняя контактная группа с участием представителей ОРДЛО заявила о необходимости полного бессрочного прекращения огня на Донбассе с 1 сентября 2016 года. В этот день начнется новый учебный год", - написала она.
По словам Олифер, только на подконтрольной Украине части Донбасса в школы и детсады пойдут более 150 тысяч детей.
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"Мы настаиваем: все дети Донецкой и Луганской областей, независимо от места проживания, имеют право на заботу и безопасность. Именно поэтому Украина настаивает на полном прекращении огня. Украинская сторона последовательно выполняет Минские соглашения и призывает Российскую Федерацию и ОРДЛО не нарушать взятые на себя обязательства и с 1 сентября 2016 года все-таки прекратить стрелять", - подчеркнула она.
По словам пресс-секретаря представителя Украины, безопасность является ключевой составляющей для решения всех проблем политического, гуманитарного и экономического характера.
"Основой для полноценной реализации первых и ключевых пунктов Минских договоренностей является возвращение Украине контроля за украинско-российской государственной границей", - заявила она.