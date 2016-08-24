Оккупанты портят праздник: у Авдеевки работают танки, а на Луганщине в ход пошла 152-миллиметровая артиллерия

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба антитеррористической операции по состоянию на 18:00.

Так, на Донецком направлении противник с полуночи стрелял из артустановок калибра 122 миллиметра по Троицкому и Луганскому.

«Авдеевка, Светлодарск и Невельское страдали от минометных обстрелов, в том числе из запрещенного 120-миллиметрового калибра. В районе Авдеевки зафиксировано более трех десятков выстрелов из вражеских танков», - добавили в штабе.

На Мариупольском направлении враг также применил тяжелую артиллерию, выпустив около 120 снарядов по Широкино.

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По позициям Вооруженных сил Украины в Новогригоровке, Широкино и Старогнатовке противник вел огонь из минометов 120-го калибра, 82-й калибр применил по Марьинке и Красногоровке, гранатометы - в Водяном, а в Новотроицком открыл снайперский огонь.

На Луганщине сегодня противник из тяжелой артиллерии калибра 152 миллиметра выпустил 50 снарядов по укреплениям возле Калиново и Попасной, по Новозвановке, Желобку и Новотошковскому, еще полтора десятка снарядов калибра 122 миллиметра применил по Крымскому.

Кроме того, отмечается, что неспокойно было и в Новоалександровке, где враг неоднократно открывал огонь из гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового, в том числе снайперского, оружия.

В Золотом огонь велся из крупнокалиберных пулеметов. По позициям в Крымском оккупанты применили танки.