Порошенко посмертно наградил погибшего на Донбассе оперного певца Слипака орденом "За мужество"

Соответствующий указ №280/2016 размещен на сайте главы государства.

В документе говорится, что Василий Слипак награжден «за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу».

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Как сообщал УНИАН, Василий Слипак погиб 29 июня вблизи пос. Луганское Донецкой области.

Василий Слипак - воспитанник Львовской хоровой капеллы «Дударик». Окончил Львовскую консерваторию. После завершения учебы во Львове работал в Парижской опере. В течение 20 лет жил во Франции. Два года назад ушел добровольцем на Донбасс, где воевал в составе 7-го отдельного батальона Добровольческого украинского корпуса.