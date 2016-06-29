За сутки в зоне АТО ранены 4 украинских военных

13:03, 29 июня 2016
Война
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За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции ранены четверо украинских военных, погибших – нет.

REUTERS

Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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"За минувшие сутки в зоне проведения АТО погибших украинских военных нет, четверо – получили ранения", - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО один военнослужащий погиб, еще шестеро ранены.

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