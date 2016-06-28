За сутки в зоне АТО один военнослужащий погиб, еще шестеро ранены

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил представитель Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Читайте такжеБоевики из гранатометов и тяжелых минометов обстреляли ряд позиций сил АТО«За минувшие сутки вследствие боевых действий один военнослужащий погиб. Это произошло в районе Авдеевской промзоны в результате снайперского обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований. Также за сутки шестеро были ранены. Пятеро бойцов получили ранения по всей линии соприкосновения от вражеских обстрелов, один военнослужащий получил ранения вблизи Старогнатовки в результате подрыва на растяжке», - отметил Мотузяник.