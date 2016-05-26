Порошенко позвонил военным, уничтожившим БМП боевиков под Новотроицким (видео)

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Позвонил солдатам 41 мотопехотною батальона. Горжусь бойцами, которые под Новотроицким уничтожили БМП противника. У ребят прекрасное чувство юмора. Только так мы сможем победить "Мордор", - говорится в его сообщении.

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Кроме того, об этом разговоре одного из военных в соцсети написал боец под ником Мартин Брест.

" - Я слушаю - сказал Вася.

- И я слушаю - сказали в трубке, - Это Василий?

- Да, - ответил командир одного из обычных пыльных ВОПов зоны АТО, с обычными людьми обычных судеб, - Здравствуйте, Петр Алексеевич", - рассказал боец о разговоре.

Ранее в штабе АТО сообщили, что при поддержке боевых машин пехоты, снайперов, огня из гранатометов противник перешел к штурмовым действиям возле Новотроицкого. Украинские военные открыли огонь на поражение и уничтожили вражескую БМП, после чего нападавшие отступили.