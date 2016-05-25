Возле Новотроицкого силы АТО отбили штурм боевиков

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети. "За прошедшие сутки бандформирования 33 раза применяли оружие против украинских подразделений. Как обычно, львиная доля таких эпизодов приходится на темное время суток", - отметили в пресс-центре.

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Боевики продолжают интенсивно обстреливать наших военных в авдеевской "промзоне". "Ночью бандиты несколько раз открывали там огонь из гранатометов, зенитных установок и 82-мм минометов. Огонь из стрелкового оружия там практически не стихает", - говорится в сообщении.

На горловско-светлодарской дуге снова под вражеские обстрелы из стрелкового оружия и гранатометов попали наши опорные пункты в районе Зайцево и Луганского.

Также в пресс-центре сообщили, что опорные пукти сил АТО неподалеку Сокольников в Луганской области дважды были обстреляны из противотанковых управляемых комплексов. На том же направлении оккупанты вели огонь из гранатометов по защитникам Станицы Луганской.

"Неспокойно было и на Мариупольском направлении. Там захватчики из гранатометов обстреливали наши позиции вблизи Широкино, Гранитного и Гнутово. Кроме того, вечером боевики попытались прорвать нашу оборону неподалеку Новотроицкого. При поддержке боевых машин пехоты, снайперов, огня из гранатометов противник перешел к штурмовым действиям. Украинские воины открыли огонь на поражение и уничтожили вражескую БМП, после чего нападавшие отступили", - сообщили в пресс-центре.

"После полуночи незаконные вооруженные формирования уже 4 раза применяли оружие. В частности, из стрелкового оружия и гранатометов били в районе Широкино, Авдеевки и Зайцево", - подытожили в пресс-центре.