Боевики сосредоточили огонь на Донецком и Мариупольском направлениях - штаб

После относительного затишья и уменьшения количества обстрелов в течение дня, с наступлением сумерек и до полуночи активизировались обстрелы позиций сил АТО.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

"Нарушая существующие Минские соглашения, российские наемники обстреляли позиции ВСУ вблизи Луганского и опорный пункт “ЗЕНИТ” в окрестностях Авдеевки из минометов калибра 82 мм и выпустили при этом 4 мины", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что по опорным пунктам украинских бойцов вблизи Зайцевого, Майорска и Авдеевки боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов, а по защитникам Марьинки из стрелкового оружия.

"Под снайперским огнем боевиков оказались позиции вблизи Майорска и Луганского", - заявили в штабе.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 27 обстрелов позиций ВСУ, 21 на Донецком и 6 на Мариупольском направлениях.

В полночь обстрелы позиций ВСУ прекратились.