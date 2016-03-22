Боевики сосредоточили огонь на Донецком и Мариупольском направлениях - штаб
Также под снайперским огнем боевиков оказались позиции вблизи Майорска и Луганского.
После относительного затишья и уменьшения количества обстрелов в течение дня, с наступлением сумерек и до полуночи активизировались обстрелы позиций сил АТО.
Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.
"Нарушая существующие Минские соглашения, российские наемники обстреляли позиции ВСУ вблизи Луганского и опорный пункт “ЗЕНИТ” в окрестностях Авдеевки из минометов калибра 82 мм и выпустили при этом 4 мины", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что по опорным пунктам украинских бойцов вблизи Зайцевого, Майорска и Авдеевки боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов, а по защитникам Марьинки из стрелкового оружия.
"Под снайперским огнем боевиков оказались позиции вблизи Майорска и Луганского", - заявили в штабе.
Всего за прошедшие сутки зафиксировано 27 обстрелов позиций ВСУ, 21 на Донецком и 6 на Мариупольском направлениях.
В полночь обстрелы позиций ВСУ прекратились.
Сводка пресс-центра штаба АТО состоянию на 06:00 час 22 марта 2016 года: После относительного затишья и уменьшения кол...Опубликовано Пресс-центр штаба АТО21 март 2016 г.