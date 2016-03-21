Пророссийские боевики существенно уменьшили количество обстрелов позиций украинских бойцов - штаб АТО

Об этом пресс-центр штаба антитеррористической операции сообщает в сводке по состоянию на 18.00.

«Обстановка в зоне проведения АТО характеризуется существенным уменьшением количества обстрелов», - сказано в сообщении.

При этом в штабе отметили, что после 14 часов боевики обстреляли из гранатометов различных систем украинские позиции вблизи Опытного и Новотроицкого, из пулеметов - защитников Песков, а из стрелкового оружия - опорный пункт вблизи Марьинки.

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По позиции сил АТО вблизи Ленинского российские наемники вели снайперский огонь и приобщили впоследствии к обстрелу АГС, добавили в штабе.

Кроме того, в полночь террористы дважды неприцельным огнем из миномета калибра 82 мм пытались попасть в опорный пункт вблизи Зайцевого, и в полдень совершили один выстрел из мощной пушки калибра 152 мм в направлении позиций ВСУ в районе Авдеевки.

Зведення прес-центру штабу АТО станом на 18:00 годину 20 березня 2016 року:Обстановка в зоні проведення АТО характеризу... Posted by Прес-центр штабу АТО on Sunday, March 20, 2016

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки на Донбассе зафиксировано 32 обстрела позиций украинских бойцов, 31 из них - на Донецком направлении, никто из украинских военнослужащих не погиб, однако один боец получил ранения.