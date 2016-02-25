Боевики снизили активность обстрелов на Донбассе – штаб АТО
Пророссийские боевики снизили активность обстрелов на Донбассе. Зафиксировано 13 обстрелов позиций ВСУ.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.
«Обстановка в зоне проведения АТО по сравнению с минувшими сутками стабилизировалась. С полуночи активность противника значительно уменьшилась и зафиксировано 13 обстрелов позиций ВСУ. Из них 8 на Донецком направлении и 5 - на Мариупольском», - говорится в сообщении.
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При этом в штабе отмечают, что российские наемники продолжают игнорировать Минские соглашения и ведут огонь из минометов.
Около 13.00 террористы открыли неприцельный огонь и выпустили по украинским опорным пунктам в Красногоровке 4 мины.
Кроме того, позиции сил АТО близ Марьинки, Красногоровки, Майорска и Песков российские террористы обстреляли из гранатометов различных калибров, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
По опорным пунктам неподалеку от Новгородского и Марьинки вели огонь вражеские снайперы, сообщили в штабе АТО.