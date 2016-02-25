Ситуация в зоне АТО напряженная: боевики 56 раз обстреляли украинских военных

За прошедшие сутки зафиксировано 56 обстрелов позиций украинских войск. Из них 35 на Донецком направлении и 21 - на Мариупольском. После полуночи активность противника значительно уменьшилась. Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.

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20 мин террористы выпустили по украинским опорным пунктам в Первомайском и такое же количество мин около 18.00 - по позициям вблизи Зайцево. Под неприцельным минометным огнем врага оказались укрепления в районе Невельского.

На Мариупольском направлении под минометный обстрел российских наемников попали опорные наших войск близ Марьинки, Гнутово и Чермалыка.

Кроме того, позиции ВСУ близ Марьинки, Зайцево, Майорска, Новоселовки, Авдеевки, Опытного, Песков, Новгородского российские террористы обстреливали из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а из зенитной установки велся огонь вблизи Красногоровки.

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Наемники вели снайперский огонь по украинским подразделениям в районе Марьинки, Опытного и по шахте Бутовка.

В некоторых случаях наши бойцы открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, вчера стало известно, что боевики полностью покинули Широкино.