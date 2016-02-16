Российский политолог рассказал, почему Путин не начнет "большую войну" на Донбассе
Военная сфера осталась единственной зоной паритета России с Западом, но, несмотря на это, президент РФ Владимир Путин не будет начинать масштабную войну на Донбассе.
Об этом заявил российский политолог Дмитрий Орешкин, передает "Апостроф".
На данный момент Кремль пытается продемонстрировать, что РФ не собирается идти на уступки. Не исключено, что в этой связи он может активизировать боевые действия на Донбассе и в Сирии, считает политолог РФ.
"Путину нужно показать, что факт приближения к какой-то договоренности по урегулированию конфликтов со стороны РФ — это не знак слабости, а знак силы", - заявил Орешкин.
Он отметил, что несмотря на возможную активизацию в этих регионах, масштабного наступления со стороны России не будет, потому что издержки будут несопоставимо велики.
"Его (президента РФ - УНИАН) агрессивные действия работают до поры до времени. Потому что от него уже ждут чего-то плохого. В случае с Донбассом и Крымом Запад был попросту не готов. Но сейчас все изменилось. Запад и Украина уже ждут от Путина подобных поступков. И готовы прищемить его", - сообщил Орешкин.
Читайте такжеУкраина должна денонсировать Минские соглашения и освободить Донбасс военным путем - оппозиционер РФ
Он считает, что Кремль это понимает и сейчас просто создает видимость своей силы. Путин исчерпал потенциал своей неожиданности. Он уже не может действовать непредсказуемо.
"Так что масштабной активизации на Донбассе не будет. Как и не будет маленькой победоносной войны для Путина. Потому что новая агрессия Кремля с высокой долей вероятности не будет победоносной, если будет маленькой", - подытожил российский политолог.
Напомним, вчера в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что не намерены возвращать Украине контроль над границей на захваченном Донбассе.