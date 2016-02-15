В России заявили, что не намерены возвращать Украине контроль над границей на захваченном Донбассе

Об этом в интервью журналу "Профиль" сказал статс-секретарь-заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

В частности, отвечая на вопрос, соответствует ли действительности информация, что Россия якобы готова вернуть Украине контроль за прилегающим к российской территории участком границы на Донбассе, но при условии, что пограничники будут набираться из местного населения, Карасин сказал: "Эта информация действительности не соответствует".

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По его словам, в минском Комплексе мер четко зафиксировано, что "восстановление украинского контроля над соответствующим участком украинско-российской границы может произойти только после завершения всеобъемлющего урегулирования кризиса".

При этом, заявил Карасин, восстановление контроля Украины "обусловлено необходимостью согласования деталей с представителями Донецка и Луганска в рамках Контактной группы всех мер, предусмотренных Законом «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

"Твердо стояли и будем стоять на необходимости неукоснительного выполнения этого требования и утвержденной в Минске последовательности", - сказал он.