В России заявили, что не намерены возвращать Украине контроль над границей на захваченном Донбассе
В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что не намерены возвращать Украине контроль над границей на захваченном Донбассе.
Об этом в интервью журналу "Профиль" сказал статс-секретарь-заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.
В частности, отвечая на вопрос, соответствует ли действительности информация, что Россия якобы готова вернуть Украине контроль за прилегающим к российской территории участком границы на Донбассе, но при условии, что пограничники будут набираться из местного населения, Карасин сказал: "Эта информация действительности не соответствует".
Читайте такжеВ МИД настаивают на передаче ОБСЕ контроля над границей до выборов на Донбассе
По его словам, в минском Комплексе мер четко зафиксировано, что "восстановление украинского контроля над соответствующим участком украинско-российской границы может произойти только после завершения всеобъемлющего урегулирования кризиса".
При этом, заявил Карасин, восстановление контроля Украины "обусловлено необходимостью согласования деталей с представителями Донецка и Луганска в рамках Контактной группы всех мер, предусмотренных Законом «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".
"Твердо стояли и будем стоять на необходимости неукоснительного выполнения этого требования и утвержденной в Минске последовательности", - сказал он.