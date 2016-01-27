Советник Путина приедет в "ЛНР", чтобы решить вопрос отставки Плотницкого - ИС

10:51, 27 января 2016
Война
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Вслед за "ДНР" вопрос смены руководства обсуждается и в "политических кругах" "ЛНР".

фото ghall.com.ua

Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

В частности, распространяется информация о возможной отставке главаря "ЛНР" Плотницкого.

"Якобы, данный вопрос будет решен в ближайшее время во время визита в Луганск представителя президента Российской Федерации В.Суркова", - отметил Тымчук.

Оперативные данные группы «Информационное Сопротивление».Отмечается активизация российско-террористических войск на До...

Опубликовано Dmitry Tymchuk 26 января 2016 г.

Читайте такжеЯнукович и люди из его окружения могут возглавить "ДНР" и "ЛНР" – СМИРанее УНИАН сообщал, что если вопрос выборов на оккупированных территориях и признания их Киевом будет решен положительно, от имени Путина Захарченко и Плотницкого "очень вежливо" попросят покинуть свои посты добровольно.

Вчера стало известно, что в «политических кругах» боевиков рассматриваются кандидатуры Азарова и Арбузова на место Захарченко.

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