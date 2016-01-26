Вместо Захарченко боевиков "ДНР" могут возглавить Азаров или Арбузов – ИС

Об этом свидетельствуют оперативные данные группы «Информационное Сопротивление».

По данным группы, «в «политических кругах» «ДНР» распространяется информация, что весной этого года российская сторона отстранит А.Захарченко от руководства «ДНР» и назначит нового «руководителя». Называются кандидатуры Азарова, Арбузова и некоего бывшего губернатора одной из южных областей РФ (фамилия неизвестна), назначение которого якобы лоббируется Б.Грызловым».

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Кроме того, «распространяются слухи о том, что руководством СБУ дано разрешение на размещение боевиков ИГИЛ в санаторно-курортных учреждениях Украины». «Якобы, данное разрешение связано с увеличением в госпиталях Турции тяжело раненых исламских боевиков из Сирии, и по договоренностям с турецким руководством часть раненых боевиков ИГИЛ направляется в Украину», - сообщает «Информационное Сопротивление».