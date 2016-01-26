Вместо Захарченко боевиков "ДНР" могут возглавить Азаров или Арбузов – ИС
В «политических кругах» боевиков рассматриваются кандидатуры Азарова и Арбузова на место Захарченко.
Об этом свидетельствуют оперативные данные группы «Информационное Сопротивление».
По данным группы, «в «политических кругах» «ДНР» распространяется информация, что весной этого года российская сторона отстранит А.Захарченко от руководства «ДНР» и назначит нового «руководителя». Называются кандидатуры Азарова, Арбузова и некоего бывшего губернатора одной из южных областей РФ (фамилия неизвестна), назначение которого якобы лоббируется Б.Грызловым».
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Кроме того, «распространяются слухи о том, что руководством СБУ дано разрешение на размещение боевиков ИГИЛ в санаторно-курортных учреждениях Украины». «Якобы, данное разрешение связано с увеличением в госпиталях Турции тяжело раненых исламских боевиков из Сирии, и по договоренностям с турецким руководством часть раненых боевиков ИГИЛ направляется в Украину», - сообщает «Информационное Сопротивление».