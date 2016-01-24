Кремль готов заменить Захарченко и Плотницкого в обмен на признание выборов - СМИ

Сохранение Захарченко и Плотницкого делает картинку "мирной реинтеграции" ОРДЛО неправдоподобной. Это понимают не только в Киеве, но и на Западе, передает ZN.UA.

При этом вопрос "глав" т.н. "ДНР" и "ЛНР" уже попал в повестку дня неформальных переговоров.

По информации источников, если вопрос выборов на оккупированных территориях и признания их Киевом будет решен положительно, от имени Путина Захарченко и Плотницкого "очень вежливо" попросят покинуть свои посты добровольно.

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"Возможно, в обмен на должности в РФ. Возможно, под угрозой физического устранения. Вместо них появятся и. о., неважно какие, в любом случае — менее одиозные и, по возможности, респектабельные. Чтобы формально "тянули" на роль новых символов "мирного урегулирования", внешне договороспособных фигур", - говорится в статье издания.

Ранее УНИАН сообщал, что руководитель "ДНР" Александр Захарченко отстраняет от занимаемых должностей нелояльных "министру" и служащих своей "администрации", которые контролируют отдельные незаконные вооруженные формирования, поскольку жаждет установить контроль над всеми финансовыми потоками "республики".

Также продолжается конфликт между Захарченко и "секретарем Совета безопасности и обороны ДНР", экс-командиром бригады "Восток" Александром Ходаковским, который хочет возглавить фейковую республику.