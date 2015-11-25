Боевики в течение дня 23 раза обстреляли позиции сил АТО - штаб
Террористы продолжили использовать запрещенное крупнокалиберное оружие.
Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.
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«Сегодня в течение дня в зоне проведения антитеррористической операции террористы традиционно сосредоточили обстрелы на Донецком направлении», - говорится в сообщении.
Отмечается, что из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия захватчики вели огонь по Новгородскому, Марьинке, Пескам, Опытному, Красногоровке и Верхнеторецкому.
«Всего 23 обстрела, из которых два - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - произошли на Артемовском направлении по Луганскому», - сообщают в штабе.
Как сообщалось ранее, сегодня днем при обстреле Марьинки были ранены двое мирных жителей.