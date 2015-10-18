В Донецкой области обнаружено два тайника с боеприпасами

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе областной милиции.

В районе села Иванград Артемовского района сотрудники СБУ и милиции обнаружили тайник с боеприпасами и взрывчаткой.

В деревянном ящике находились 3 гранаты типа "РГД-5" , 1 запал от гранаты "РГД-5", 1 электродетонатор, 3 зажигательные трубки ручного изготовления, 2 тротиловые шашки весом 400 грамм и 2 весом 200 грамм, а также элемент динамической защиты танка. Кроме того, было обнаружено и изъято около 100 автоматных патронов калибра 5,45 миллиметра.

Правоохранители произвели осмотр вышеуказанных предметов и передали их саперам Вооруженных сил Украины для уничтожения в связи с тем, что, их транспортировка была невозможна.

Предварительно указанное уголовное правонарушение квалифицированно согласно ч. 1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3-х до 7-и лет.

Милицией проводятся мероприятия, направленные на розыск свидетелей и очевидцев, с целью установления лиц, причастных к совершению данного уголовного правонарушения.

Еще 4 противотанковых гранатомета, гранаты Ф-1 и РГД-5, два запала к ним и 270 патронов калибром 5,45 миллиметра изъяли сотрудники Славянского городского отдела милиции обнаружили вблизи села Сергеевка.

Арсенал хранился в подвале разрушенного дома в одном из садоводческих обществ. Принадлежность схрона устанавливается.

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По данному факту следственным отделом Славянского ГО открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.