В Лисичанске найден крупный тайник с оружием и боеприпасами
Сотрудники управления уголовного розыска Главного управления Министерства внутренних дел в Луганской области совместно с работниками Службы безопасности Украины сегодня, 13 октября, обнаружили в Лисичанске тайник с большим количеством оружия и боеприпасов.
Как говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД в области, на территории одного из заводов в заброшенном помещении сотрудники ГУ МВД, СБУ и батальона патрульной службы "Кировоград" обнаружили тайник с оружием и боеприпасами.
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Из тайника правоохранители изъяли 4 ПЗРК (переносных зенитных ракетных комплекса), 19 ПТУР (противотанковый управляемых ракет), 49 мин, около 300 РПГ (ручных противотанковых гранатометов) и зарядов к ним, 1,5 тыс. АГС (автоматических станковых гранатометов), 1,52 тыс. зарядов к подствольным гранатометам, а также около 75 тыс. патронов различного калибра.
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Данный факт квалифицирован по ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Устанавливаются личности владельцев арсенала.