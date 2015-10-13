За неделю саперы обезвредили сотни взрывоопасных предметов на Донецком направлении (фоторепортаж)

Как говорится в сообщении, за последнюю неделю саперы ВСУ нашли немалое количество мин, снарядов и выстрелов различного калибра, которые они уничтожили на одном из полигонов.

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Так, в рамках указанной работы группа разминирования двух отдельных механизированных бригад обнаружила 406 мин калибра 82 мм, 120 выстрелов калибра 23 мм, 65 выстрелов калибра 30 мм, один РПГ-22, а также 9 артиллерийских снарядов калибра 152 мм.

Всего было уничтожено свыше 600 взрывоопасных предметов.