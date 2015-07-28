Суд над задержанными российскими спецназовцами планируется на сентябрь – СБУ

Об этом говорится в сообщении СБУ в Twitter.

В СБУ также отмечают, что задержанные российские спецназовцы содержатся в надлежащих условиях.

«Вопрос к власти РФ - а как содержатся наши пленные», - говорится в сообщении СБУ.

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При этом СБУ сегодня доказала, что задержанные продолжают находиться в киевском военном госпитале, разместив соответствующее видео на своем официальном сайте.

По утверждению спецслужбы, задержанные не имеют претензий к условиям пребывания и отношения к ним.

«Предварительно судебный процесс начинается в сентябре. Мы говорим о том, что суд должен проходить здесь. Для нас это очень важно, потому что эти люди совершали преступления на территории Украины, которую мы защищаем, а это не просто граждане РФ, которые заблудились, это представители элитных подразделений России», - отметил советник главы СБУ Юрий Тандит.

Он в очередной раз опроверг информационный фейк российских СМИ о якобы обмене этих двух задержанных и попросил российскую сторону показать, в каких условиях на территории РФ находятся украинские заложники.

«Я, как уполномоченное лицо, хочу задать вопрос руководителям Российской Федерации: вы видите, в каких условиях находятся ваши граждане, представители вооруженных сил РФ, а в каких условиях находятся те наши воины, которые находятся на территории РФ? Мы открыты и ждем от вас ответа, мы бы хотели, чтобы вы показали наших ребят и сказали, когда вы нам их отдадите», - отметил Тандит.

Как сообщалось, ранее Служба безопасности Украины опровергла информацию российских СМИ об обмене бойцов спецназа ГРУ Ерофеева и Александрова на бойцов, которые воевали на стороне Украины.

Ерофеев и Александров были задержаны возле г. Счастье Луганской области в мае.