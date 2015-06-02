В сети появилось полное видео с телефона одного из задержанных ГРУшников

На видео зафиксировано передвижение группы российских военных.

Кроме этого, в кадре появляется еще один задержанный вскоре украинскими военными ГРУшник Евгений Ерофеев, который просит Александрова не снимать.

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Стоит отметить, что на видео слышны залпы орудий и стрельба.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику.

Как сообщал УНИАН, ранее Лидер фракции "Блока Петра Порошенко" Юрий Луценко показал депутатам во время своего выступления в Верховной Раде Украины фрагмент видеозаписи с телефона одного из задержанных российских военнослужащих.

Напомним, 16 мая силы АТО задержали в Луганской области двух российских военнослужащих - Александрова и Ерофеева. Сейчас они находятся в военном госпитале в Киеве. Оба арестованы Шевченковским райсудом Киева до 19 июля. Как известно, российская сторона не предоставила своим гражданам адвокатов, поэтому их защищают украинские.